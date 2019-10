Natalie Imbruglia (44) se díky dárci spermatu stala poprvé maminkou

Natalie Imbruglia Profimedia.cz

„Vítej na světě...Max Valentine Imbruglia. Moje srdce přetéká láskou,“ popsala fotografii.

Gratulace z řad celebrit na sebe v komentářích nenechaly dlouho čekat. „Jsem tak ráda, že jsi tu, Maxi, vítej. Gratuluji mamince!“ napsala zpěvačka Sophie Ellis-Bextor a řada dalších ji následovala.

Natalie se pochlubila bříškem v červenci, poté co podstoupila umělé oplodnění. „Pro ty, co mě znají, vědí, že to je něco, co jsem si velmi dlouho přála. Mám štěstí, že to díky umělému oplodnění a dárci spermatu vyšlo,“ napsala tehdy na sociálních sítích.

Natalie byla v minulosti vdaná za hudebníka Daniela Johnse, rozešli se ale v roce 2008. V roce 2017 oznámila vztah s Mattem Fieldem, ale od loňského roku se spolu neobjevili ani nebyli fotografováni.

Zpěvačka se už v minulosti svěřila, že by se ráda stala maminkou. Přání se jí naštěstí splnilo i po čtyřicítce. ■