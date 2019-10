Lucie Borhyová „ukázala“ děti: Syn Lucas bude za chvíli vyšší než maminka

Děti jí rostou jako z vody. Michaela Feuereislová

Moderátorka dcerku Lindu (5), kterou porodila sporťákovi Michalovi Hrdličkovi (30), a syna Lucase (10), kterého má s řeckým podnikatelem Nikem Papadakisem, před médii chrání. Společné snímky, kde by jejím ratolestem bylo vidět do obličeje, vůbec nepřidává. V minulosti je ukázala médiím jen krátce po porodu a v útlém dětství, ale od doby sociálních sítí děti skrývá. Výjimkou jsou snímky, které pořídí z takového úhlu, aby nešly na fotce jejich obličeje dobře rozpoznat.

To udělala i nyní, když se svými miláčky vyrazila během deštivého víkendu do Národního technického muzea a společnou fotku, kde děti stojí zády k objektivu, sdílela na sociálních sítích. Nejen fanoušci, ale i my jsme překvapení, jak Lucčin prvorozený syn, který ještě navštěvuje základní školu, svou maminku dorůstá. Vždy usměvavá moderátorka už má doma pořádného chlapa! ■