6 míst, kde se v zimě ohřejete: Od vyhřáté pláže vás dělí jen pár hodin v letadle

5. Thajsko

Thajsko je v posledních letech ráj Čechů celoročně. Řada z nich se do jihoasijské země letos vrátí po několikáté. „Pobřeží je rozděleno do několika oblastí, každá nabízí jiné možnosti, a hlavně jiná panoramata. Neomrzí se,“ popisuje Komárek. Letadlem navíc nemusíte letět přes hlavní město, ale můžete zamířit přímo do letovisek jako je Krabi či Phuket.