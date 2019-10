K šatům klidně noste tenisky: Ani návrhářka Beata Rajská netrvá na vysokých podpatcích

Beata Rajská nezavrhuje nosit k šatům klidně i tenisky. Super.cz

Krásné šaty od návrhářky a k nim balerínky, nebo dokonce tenisky? Dnes už to není tabu, dokonce i sama návrhářka Beata Rajská (56) se ke svým modelům ráda pohodlně obuje. Ostatně na pražské dlažbě to vlastně ani jinak nejde.

"Jednak jsem se vrátila z dovolené a ze žabek se těžko naskakuje do střevíčků na vysokých podpatcích. A přiznám se, že když běhám po Praze a celý den jsem v zápřahu, tak nosím boty na nízkém podpatku," vysvětlila na představení kolekce balerínek návrhářky Terezy Pigové 1001 Stories.

"Ani k mým šatům nemusíte nosit jen ty sexy vysoké podpatky, které sice dělají krásnou nohu, ale pohodlné to, přiznejme si, není. Proto mám všechny šaty udělané tak, aby se k nim daly vzít boty jakékoli výšky, dokonce i tenisky. Když si ty šaty samy nosíte, máte to vychytané a nejdete si jenom postát do společnosti dvacet třicet minut. V těch věcech se musí dát žít," míní návrhářka. ■