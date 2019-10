Agáta Prachařová a Jakub Prachař Foto: Instagram A. Prachařové

Veronika Žilková (57) se nedávno prokecla, když v souvislosti s Gottovou smrtí zmínila i to, že se její dcera Agáta rozvádí s Jakubem Prachařem (36), s nímž má dceru Miu.

U Agáty měl dokonce dle Expresu přespávat izraelský učitel surfování, kterého si někdejší královna večírků pozvala k sobě domů na návštěvu.

To Jakub Prachař na sociální síti zase perlil. „Láska je láska, je to celé Prdel,“ napsal pod snímek čehosi, co mělo připomínat větší pozadí.

Těžko říct, oč šlo, Jakub je totiž známý vtipálek. „Tak velkou prd*l nemá ani Serena Williams (38),“ střílel si z Prachaře jeden z jeho přátel. ■