Eva Burešová se rozpovídala o novém vztahu: Co prozradila o příteli Matyášovi?

Hraje hned v několika muzikálech najednou, má před sebou dva velké koncerty, natáčí nový seriál, trénuje vystoupení v taneční soutěži a do toho pečuje o dvouletého syna Nathaniela. Eva Burešová (26) rozhodně nezahálí a do toho všeho se zamilovala.

Jak prožívá rozkvět nové lásky? „Dobře, tak možná proto, že je to čerstvé, tak ještě velmi intenzivně a zamilovaně. Užívám si každou vteřinu, ale snažím se nepropadat hysterii zamilovanosti, protože se to samozřejmě může vždy změnit,” uvedla herečka.

Přestože vztah Evy Burešové a Matyáše Adamce trvá teprve krátce, tak už proběhlo seznámení s jejím synem. „Jako by se znali celý život, jsou to parťáci,” říká s potěšením Burešová, která si je ale zároveň vědoma toho, že její vztah je čerstvý, a tak nechce nic přehánět.

Přestože je velmi zaměstnaná, tak by si nedovolila svěřit syna svému novému příteli na delší dobu. „My jsme spolu krátce a já rozhodně nejsem typ ženy, který by chtěl, aby partner hlídal mého syna, a já bych mezitím byla v práci, to ne. On se teda nabízel, že mi pomůže, ale pro mě je to ještě brzo. Já stále využívám pomoci mé mámy, která mi tady v Praze pomáhá. Žádný velký rozdíl to není, já jsem spíš sama zvolnila, z některých projektů jsem odešla a toho volného času je najednou víc. A když točím, tak pomáhá právě máma. Ještě nejsme v takové fázi, abych syna dávala Matyášovi.”

Mladá dvojice zatím neměla možnost vyrazit na společnou dovolenou, Eva toho má prostě nyní hodně. „Máme spoustu plánů, ale i vzhledem k jeho časové vytíženosti si užíváme společné dny, výstavy, procházky. Uvidíme, já rozhodně nechci nikam spěchat, my jsme spolu teprve čtyři měsíce a nechci zažívat všechno úplně teď hned,” vysvětluje.

Právě se svým novým partnerem Matyášem trénuje číslo do soutěže Roztančené jeviště, která je divadelní obdobou televizní show StarDance. „30. listopadu máme finále, kde budeme s Matyášem taneční partneři a budeme spolu tancovat jive a waltz a bude to úplně něco jiného, než jsem doteď dělala,” nadšeně uvádí Eva, se kterou jsme se setkali na zahájení bohulibého projektu Měsíc v růžové.

Před pražským nákupním centrem Eden se Eva společně s Leonou Machálkovou učily, jak provést samovyšetření prsu. „Já celkově nerada chodím k lékařům, snažím se o sebe zatím pečovat tak nějak alternativně. Ale poslední měsíc mám, nevím proč, takového strašáka v hlavě a mám v plánu jít na nějaké vyšetření," prozradila herečka. ■