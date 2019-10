7 hereckých rolí Karla Gotta (✝80): Kovář, pán pekel a především on sám jako slavný zpěvák

V pohádce Z pekla štěstí 2 hrál Gott dvojroli Lucifera a Pánaboha (2001). Foto: Digital Media Production

Asi nejslavnější role se pro Karla Gotta našla ve slavném muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, kde společně s Evou Pilarovou zpíval duet Dotýkat se hvězd. Muzikál byl velmi úspěšný, což se bohužel nedá říct o filmu Hvězda padá vzhůru, který byl propadákem. Gott si zahrál malíře pokojů, z něhož se stane slavný zpěvák.

Postupně role přibývaly, ale oblíbený zpěvák hrál především sám sebe. Později byl obsazován do seriálů a pohádek. Vtipnou epizodku měl Gott vedle Bolka Polívky (70) například v komedii Dědictví aneb Kurvahošigutntág.

Diváky pobavil také v jednom z dílů televizního cyklu Jana Hřebejka Škoda lásky, kde hrál skutečně sám sebe. V příběhu se tehdy za pomoci Karla Šípa (74) všemožnými způsoby marně snažil zbavit neodbytné fanynky.

Karel Gott s dcerou Charlottkou zazpíval titulní song k pohádce Když draka bolí hlava.

Zdeněk Troška (66) Gotta obsadil do své pohádky Z pekla štěstí 2. A to hned do dvojrole. Zpěvák ztvárnil postavu Lucifera i Pánaboha. Mnohonásobný Slavík se objevil i v sitcomu. A to sice v nováckém Comebacku, kde se objevil v díle s názvem Gott Ex Machina.

Naposledy si Mistr společně se svými dcerkami zahrál v pohádce Když draka bolí hlava, kde ztvárnil roli kováře. Gott se ale samozřejmě považoval především za zpěváka a herectví považoval spíše za příjemnou odbočku a milé zpestření uměleckého života. ■