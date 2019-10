Co by na to řekla manželka Táňa? Vojta Dyk se vrhl na kolegu a vlepil mu pořádný polibek!

Vojta Dyk a Ondřej Ruml Foto: archiv FTV Prima

Tentokrát se sešli v talk show Marty Jandové (45). Jakmile Ruml vstoupil na scénu, před zraky téměř 200 diváků se s Vojtou přivítal nejen vřelým objetím, ale také přátelským polibkem na rty.

„Tak to je love,“ okomentovala okamžik Marta, která od Ondřeje inkasovala pusu pouze na tvář.

A jak vzniklo toto silné kamarádské pouto populárních zpěváků? „My jsme spolu jeli vystupovat na Slovensko, jeli jsme vlakem a pamatuji si, že mě bolelo břicho, jak jsem se pořád smál. A pak se mi Vojta přiznal, že je unavený z toho, jak se pořád snaží vymýšlet nějaké fóry,“ prásknul Ruml.

„Až mě napadlo, že bychom spolu měli jet na turné a vystupovat. A když kluci říkali, co budeme hrát, tak jsem na to řekl, že je to jedno, hlavně, že budeme spolu,“ popsal dále Ruml.

Na to ale velmi rychle zareagoval čerstvý držitel Thálie: „Nazí….. jsi ale ještě k tomu říkal,“ střílel si z přítele Vojta. ■