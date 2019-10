Dawson z populárního seriálu bude pošesté otcem: Manželka, která prodělala tři samovolné potraty, je znovu těhotná

James Van Der Beek s manželkou Kimberly Brook budou pošesté rodiči. Profimedia.cz

Herec později sdílel informaci ještě na sociálních sítích, na Instagramu se pochlubil rodinnou fotkou, v jejímž popisku přiznal, že od natočení videa už byli s manželkou na několika dalších kontrolách a miminko je v pořádku.

Pár, který má společně dcery Olivii (9), Emiliu (3), Annabel (5), Gwendolyn (15 měsíců) a syna Joshuu (7), se totiž nejprve musel vyrovnat se strachem z potratu. Kimberly v minulosti potratila už třikrát.

V loňském roce herec otevřeně promluvil o bolesti, kterou si s manželkou museli projít. „Roztrhá vás to na kusy jako nic jiného. Je to bolestivé a zlomí vám to srdce způsobem, který jste nikdy nezažili. Nesuďte svůj smutek a nesnažte se být racionální, nechte ho jednoduše přijít a dejte mu prostor, který si zaslouží,“ vzkázal tehdy fanouškům s podobnými zkušenostmi. ■