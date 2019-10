Tereza Kerndlová to natřela všem rýpalům, kterým připadá tlustá: Předvedla se skoro nahá a proklatě sexy!

Tereza Kerndlová patří mezi naše nejkrásnější zpěvačky. Foto: Instagram T. Kerndlové

Nedávno si od pár „hejtrů“ vyslechla drsnou kritiku na svou postavu a rýpavé komentáře o tom, jak přibrala. Naštěstí si sympatická kráska z podobných nepřejícníků nic nedělá, naopak jim vzala vítr z plachet!

V den svých narozenin potěšila své příznivce, kteří jí vřele gratulovali, když se s nimi podělila o sexy snímky z pláže. Své dokonalé křivky „zahalila“ jen do síťovaného svršku, který nezakryl skoro nic, a tak si Tereza musela dopomáhat rukou, aby neukázala i to, co smí vidět jen její manžel René. ■