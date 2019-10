Dostal Jágr kopačky kvůli finalistovi Muže roku? Kopřivová konečně řekla, jak to celé bylo

Veronika Kopřivová rozkryla start svého nového vztahu. Super.cz

Blond kráska nyní konečně vysvětlila, jak to bylo. „Nemyslím si, že je dobré chodit ze vztahu do vztahu. Udělala jsem to v životě jen jednou a už bych to neopakovala. S Jaromírem jsme spolu už nějakou dobu nebyli. Rozchod neprobíhá ze dne na den, ale je to většinou proces, který trvá. Tím pádem jsem měla dost prostoru na to, abych se rozmyslela, co chci a co ne,” uvedla Kopřivová na finálovém večeru 3. ročníku modelingové soutěže My Model Contest 2019.

Se svým současným partnerem se seznámila poměrně kuriózně - najala si ho na propagaci pánské kolekce své značky. „Vybrala jsem si tři modely a moje fotografka rozhodovala o tom, kdo tu práci bude nakonec dělat. Postupně jsme si k sobě našli cestu a vznikl z toho krásný vztah,” culí se Veronika s tím, že o lásku na první pohled nešlo.

Kopřivová je přesvědčená o tom, že s Dubovickým našla dlouho hledané štěstí. Dvojice ale v ničem nespěchá, a tak zatím třeba nedošlo ke společnému sestěhování. „Ale začínáme to řešit. Jsme spolu prakticky denně, ale zatím spolu nebydlíme a každý máme to svoje doma,” dodává zamilovaná Veronika Kopřivová. ■