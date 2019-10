V Česku ji budeme vídat zase o něco méně. Berdychova krásná manželka touží po kariéře za velkou louží

Ester Berdych Sátorová se chystá za kariérou do Ameriky. Super.cz

„I když podporuji manžela a svou práci jsem tomu musela přizpůsobit, tak jsem i nadále chtěla modeling dělat. Je to důležité pro mě samotnou, a i můj manžel si mě za to váží, cení a obdivuje mě za to,” svěřila se nám Ester a jedním dechem dodala: „Myslím si, že je důležité, aby žena vždy dělala činnost, která ji baví.”

V Česku je modelka známá díky svému manželovi Tomáši Berdychovi, v zahraničí na její práci veleúspěšná kariéra jejího manžela nemá vliv. „Všichni si myslí, že mi moje příjmení pomůže, ale ve skutečnosti to tak není. Svět sportu a modelingu je tak rozdílný a specifický, vůbec se nepropojuje. V zahraničí jsem vždy sama za sebe.”

Sátorová víc jak osm let podporovala svého manžela v jeho kariéře a teď by se role manželů měly obrátit. Kvůli modelčině kariéře se budou stěhovat do Ameriky. „Ráda bych se přemístila do New Yorku, kde bych se chtěla usídlit na delší dobu. Pokud tam chce člověk začít kariéru, tak se tam musí skutečně na čas přestěhovat a být tam dennodenně,” uvedla na Ester Berdych Sátorová na finále modelingové soutěže mladých talentů My Model Contest, během kterého zasedla v porotě. ■