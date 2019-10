U modelek že jsou břišáky na obtíž? Berdychově manželce retušují v kampaních vypracované tělo

Ester Berdych Sátorová by bez cvičení nemohla žít. Super.cz

V otázce fyzické zdatnosti by se Ester Berdych Sátorová (26) klidně mohla měřit se svým manželem Tomášem Berdychem. Kráska je sportovním nadšencem a každý den na svém těle pracuje. Paradoxní je, že jí svaly začínají v její práci být kupodivu na obtíž.

„Musím se přiznat, že když fotím plavky nebo spodní prádlo, musí retušovat mé břišáky. Musí mě uhlazovat, protože jsem přesportovaná,” smála se kráska na finále modelingové soutěže mladých talentů My Model Contest, během kterého zasedla v porotě. Neuplyne den, aby Ester nedělala nějakou fyzickou aktivitu. „Moc mě to baví a jsem prostě taková, jaká jsem. Sport mě baví a je to moje denní rutina,” říká.

Ester věří, že svou fyzičku zúročí v Americe, kam se hodlá s manželem kvůli své práci na čas přemístit. „Věřím, že to pro mě bude výhodou, když se přestěhujeme do New Yorku. Tam není mnoho modelek, které dělají sport na takové úrovni. Ty holky jsou tam často velice velice štíhlé, ale já mám ráda sportovní postavu, štíhlou sportovní postavu." ■