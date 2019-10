Berdych chystá odchod na tenisový odpočinek. Jeho krásná žena se krize ve vztahu vůbec neobává

Ester Berdych Sátorová se ponorkové nemoci nebojí. Super.cz

„Tomáš si to naprosto zaslouží. Myslím, že toho pro Česko a svět dokázal mnoho. Myslím, že už si zaslouží, aby si užíval života. Až přijde ten čas, bude zase on mě podporovat v mé práci,” říká modelka, která se plánuje s manželem na čas přestěhovat kvůli své kariéře do New Yorku.

„Česko bude vždy našim domovem. Sem se vždy vracíme. Zejména v chladných měsících jezdíme rádi do Monaka, který vnímáme jako druhý domov. Teď bychom chtěli vyzkoušet žít v New Yorku. Pokud tam chce člověk začít kariéru, tak se tam musí skutečně na čas přestěhovat a být tam dennodenně,” říká Ester na finále modelingové soutěže mladých talentů My Model Contest, během kterého zasedla v porotě.

Ester se nebojí, že po manželově konci tenisové kariéry mezi nimi dojde k ponorkové nemoci. Velká změna to pro ně totiž nebude. „My jsme posledních osm let stále spolu dennodenně. Jsem za to ráda, protože je to můj nejlepší kamarád a parťák,” usmívá se Ester, které se po manželovi stýská i po jednodenní pauze. „Teď jsem ho neviděla den a už mi chybí.” ■