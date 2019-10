S ní by byl i infarkt příjemnější: Tahle šmrncovní blondýnka je nejsympatičtější zdravotní sestrou roku 2019

Sestřičkou roku 2019 se stala blondýnka Kateřina Křenková. Super.cz

Tahle sympatická blondýnka bere svoji práci jako poslání a nikdy nepřemýšlela, že by od náročné profese ve zdravotnictví zběhla. Není divu, že právě osmatřicetiletá Kateřina Křenková byla zvolena nejsympatičtější zdravotní sestrou pro rok 2019.

V náchodském divadle, kde slavnostní večer Batist Nej sestřička probíhal, byla přesto vítězstvím zaskočená. "Ani jsem v to nedoufala a jsem za to strašně moc ráda," řekla nám Křenková, která pracuje v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. "Pracuji na oddělení invazivní kardiologie a arytmologie, takže když budete mít problém se srdíčkem, víte, kde hledat. Ale samozřejmě to nikomu nepřeju," svěřila.

"Těch smutných událostí je v našem profesním životě hodně, ale ty dobré konce jsou samozřejmě lepší. Naposledy jsme měli pacientku narozenou v roce 1974, měla infarkt, museli jsme ji resuscitovat, ale dopadlo to velmi dobře a odešla po svých domů," vyprávěla.

V rámci ocenění si Kateřina odnesla spoustu cen, jedna z nich ale není hmotná. Zahraje si totiž stejně jako její předchůdkyně z loňského ročníku v seriálu Modrý kód. Z téhle ceny byla trochu v rozpacích, protože doma nemá ani televizi, radši čte, ale nakonec si prý zahraje ráda. ■