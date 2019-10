Těhotná Aneta Vignerová má nyní zákaz alkoholu. Jak se večírková princezna sžila s novou životní rolí?

Aneta Vignerová se večírkům nevyhýbá. Super.cz

„Nerada bych byla důležitá, ale těhotenství není žádné kritérium k tomu, abych zůstávala doma. Možná i proto, že se snažím ke všemu přistupovat s lehkostí, tak mám průběh těhotenství tak pohodový,” uvedla nejkrásnější Češka roku 2009 na prezentaci nového parfému francouzské módní značky.

Modelka, která čeká dítě se scenáristou Petrem Kolečkem, byla dříve hvězdou večírků a nikdy nezkazila žádnou legraci. Nyní je připravená na změnu.

„Je zajímavé, že tyhle životní změny přicházejí v ten správný čas. Dřív jsem opravdu uměla zapařit, věděla jsem, že můžu, a dokázala jsem toho vypít možná víc než některý chlap. Vážně jsem si to užila, ale teď přišel zlom a ta potřeba odešla. Teď je to zajímavější, nastala pro mě nová etapa a já si to moc užívám,” říká modelka, která s úsměvem reprodukuje svůj vnitřní hlas: „Aneto, stačilo. Teď bys mohla být maminkou.” ■