Pavlína Pořízková popsala poslední momenty s manželem, kterého našla doma mrtvého

Kytarista a zpěvák skupiny The Cars Ric Ocasek (✝75) zemřel v půlce září a topmodelka byla tou osobou, která ho našla mrtvého. „Jeho smrt nesouvisela s operací, kterou prodělal dva týdny předtím. Nechci se o ní moc zmiňovat, ale postupně se zotavoval, takže jeho smrt byla zku*vený šok,“ rozpovídala se Pavlína.

I když loni oznámili po 28 letech společného soužití rozchod, topmodelka byla se svým manželem stále v kontaktu a to nejen kvůli jejich dětem. „Ještě v sobotu večer jsem za ním přišla a donesla mu sušenky. Seděl jako obvykle ve svém křesle a řekl mi, že už nějaké sušenky, které byly prý hrozné, měl a ty moje si dá rád další den. Říkal, že si půjde brzy lehnout, protože je trochu rozbolavělý. To bylo naposledy, kdy jsem ho viděla živého,“ uvedla Pořízková.

Za svým manželem přišla i v neděli ráno: „Když jsem přišla, spal. Poklidila jsem, a když už bylo jedenáct, přišlo mi, že je něco v nepořádku, protože takhle pozdě už býval vzhůru. Připravila jsem kávu a v posteli jej našla ve stejné pozici jako ráno. Vypadal, že pořád spí, ale měl lehce přiotevřené oči, tak jsem myslela, že se probouzí. V ten moment jsem mu chtěla mávnout před očima a říct, že jsem mu donesla kávu, ale náhodou jsem se dotkla jeho tváře, a ta byla studená jako mramor. To bylo příšerné!“

Tísňovou linku 911 vytočila až kolem čtvrté odpoledne, protože Ricův manažer ji upozornil, že jakmile to udělá, všechno se bude dít velice rychle a ona se ještě chtěla s manželem rozloučit společně se svými syny. Svolala tedy Olivera a Jonathana do Ricova bytu: „Když přišli, utvořili jsme kruh kolem jeho postele, chytli se za ruce a rozloučili se. Svým způsobem to bylo krásné, že jsme s ním mohli strávit několik hodin a vstřebat celou tu situaci a to, že opravdu odešel.“

„Díky operaci, kterou prodělal, jsme měli možnost čtrnáct dní strávit všichni čtyři pohromadě. Dívali jsme se na naše oblíbené pořady v televizi, vařila jsem, nebo jsme si objednávali jídlo a vzhledem k tomu hroznému, co se nakonec stalo, tohle byly ty světlé momenty. Však komu se podaří takhle poklidně odejít ve spánku?“ ■