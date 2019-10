Míša Tomešová zuří: Tři dny se nemůže mýt ani chodit na záchod

Herečka doma čelí nepříjemné situaci. Herminapress

Oblíbená muzikálová herečka a mladá maminka si na sociální sítě přidala fotku z koupelny, kde má na podlaze velkou hromadu ručníků a špinavého prádla. Ne proto, že by snad byla špatnou hospodyňkou a nezvládala domácnost. Důvod je úplně jiný. Už několik dní je rodina Tomešových bez vody. Jejich dům je vytopený, a dokonce ani instalatéři netuší, co je příčinou nekonečné záplavy.

Samozřejmě, že pro čtyřčlennou rodinku s malými dětmi je domácnost bez vody naprostým utrpením, a tak není divu, že Míša ztrácí trpělivost.

„Už tři dny nemůžu prát, mejt nádobí, koupat se a ani chodit na záchod. Nechápu, jak to ty generace před náma mohly dávat,“ naříká na Instagramu vyřízená herečka. A jak to tak vypadá, situace zatím nemá žádné řešení. „Instalatéři už jsou tady tři hodiny a furt nepřišli na to, proč máme furt vytopenej barák. Super no...,“ dodala beznadějně na závěr. ■