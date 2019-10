Kůže a kšíry na saténovém body: Potetovaná česká rapperka vyrazila na večírek v oblečení určeném pro erotické profesionálky

Sharlota Frantinová opět provokovala outfitem. Super.cz

Co ji tedy dohnalo k tak rychlé změně přístupu? „Nechala jsem si tuhle otázku projít hlavou a uvědomila si, že tento týden už byl příliš nudný a rozhodla se to rozbít,” nechala se slyšet Sharlota, která na křest nového parfému francouzské módní značky snažila splnit dress code Black Chic. „Bylo mi jasné, že budou všichni v černých šatičkách a tak jsem to chtěla roztříštit,” usmívá se. „Pod kšírama a kůží si někteří lidé představují fetiš, ale u mě je to ve výsledku estetická záležitost, která se mi líbí,” říká sympatická kráska, která na sebe upozornila moderováním zákulisního pořadu The Voice.

U Sharloty naprosto platí rčení, že pes, který štěká, nekouše. Přestože na veřejnosti klidně obléká fetišistické kousky, které si většinou pořizuje na erotickém veletrhu, tak v domácím prostředí je hodná holka preferující pohodlí. „Ve výsledku to tak je. Doma mám na sobě velké tričko, vlasy v drdolu. Tyhle úchylačiny si vezmu ven mezi lidi, doma by toho byla škoda,” smála se Sharlota Frantinová. ■