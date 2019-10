Jsou to čeští Úžasňákovi. Mališová nemá jen krásnou maminku, dostává pochvaly i za svého svalnatého otce

Karolína Mališová o své krásné rodině Super.cz

Kdy vyrazí Mališovi do společnosti v kompletní sestavě? „Kdybychom bydleli všichni v Praze, tak by se se mnou jako doprovod všichni střídali. Z Opavy je to ale velká dálka,” vysvětluje Karolína, jejíž rodina tak trošku připomíná animovaný seriál Úžasňákovi.

Krása a sexy vzhled se u Mališových zjevně dědí. „Každý má svým způsobem krásnou maminku a krásného tatínka. Je ale pravda, že já ale na ně dostávám hodně pochvaly,” culila se Karolína a jedním dechem dodala: „Maminka říkala, že je to genama.”

Zejména na svou maminku Radku je Karolína velmi hrdá. Už si zvykla na to, že ve společnosti má někdy víc pozornosti, což se stalo také na křtu nového parfému známé francouzské módní značky. „Všímám si toho opravdu často. I dneska jsem si všimla, že na ní mohli všichni jen oči nechat. Ona je opravdu nádherná a jsem moc ráda, že ji můžu občas někam vytáhnout a udělat jí radost,” říká Karolína. ■