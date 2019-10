Hubenější nikdy nebyla: Ivana Jirešová váží jen 52 kilo, spočítáte jí kosti!

Ivana Jirešová nikdy nebyla tak šíleně hubená jak teď. Super.cz

"Mám teď 52 a půl kilo, tak málo jsem během dospělého život nikdy neměla, ale nemocná ani anorektička nejsem," ujišťovala nás Ivana, která měří 169 centimetrů a BMI jí tak vychází na 18, což už je podle odborníků podváha.

Ve svisle pruhovaných volných kalhotách, v nichž vystupovala na finále soutěže Batist Nej sestřička v náchodském divadle, vypadala ještě hubenější. "To určitě nebyl záměr. A jíst jsem nepřestala, naopak jsem přidala, protože po třech letech jsem začala trošku jíst i maso. Nevím, čím to je, že to tělo hubne. Možná jdu do nějaké jiné fáze života, takové dynamické, takže se hubne lépe a rychleji než kdy předtím," krčila rameny.

"Já nechci hubnout, chci se cítit dobře a mít dost energie, a teď mi to tak nějak samo pracuje. Připadá mi, že jsem pořád pěkně stavěná a ani kostýmy v divadle mi nemuseli zmenšovat, protože kosterně jsem pořád stejná," dodala Ivana. ■