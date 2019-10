Potápění se jí málem stalo osudným. Osmnáctiletý syn Nele Boudové už několikrát zachránil život

Nela Boudová má za sebou nevšední zážitky. Super.cz

I během samotného focení snímku, který fotografka Lucie Drlíková fotila pod vodou, byla známá herečka také matkou. Měla totiž na blízku svého syna Dalibora (18), který na place působil jako osvětlovač. „Byla jsem ráda, že jsme to s Daliborem prožívali spolu. Začali jsme se před šesti lety potápět, máme za sebou už pár ponorů,” vysvětluje Boudová, která si dobrodružnou aktivitu se svým synem zamilovala. Potápět se jezdí dokonce do zahraničí a už objevovali krásy pod vodou v Egyptě, na Floridě, či na Bali. „Já jsem velmi roztěkaná a Dalibor mě vždycky kontroluje. Jednou jsem si zapomněla dokonce vzít pod vodu důležitý měřící přístroj. Bojím se, že pokud bych se potápěla bez něj, tak by to pro mě mohlo být nebezpečné,” říká Nela, která zanedlouho vyrazí se synem na Srí Lanku.

Tříhodinové focení kalendáře obecně prospěšné společnosti Women for Women si Boudová velmi užila. „Bylo to ohromně zábavné. Měla jsem na sobě závaží, šaty se mi motaly kolem nohou a nebylo snadné udržet rovnováhu, v ten okamžik se musela zmáčknout spoušť,” říká Nela Boudová. ■