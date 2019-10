Matyáš Hložek to se zpíváním myslí vážně: Aby se fanynkám víc líbil, srovnává si zuby rovnátky

Matyáš Hložek si nechává srovnat zuby. Super.cz

"Říkal jsem si, že dokud hraju hokej, nebudu si rovnat zuby, že to nemá cenu, protože mi je stejně vyrazej. Teď už hraju jenom fotbal za Amforu, takže jsem do toho šel, protože ty přední mi šly malinko dopředu," vysvětlil nám.

Matyáš se svojí zatím jedinou písničkou Sám sebe, kterou už na internetu vidělo přes 140 tisíc diváků, vystupoval na finále soutěže Batist Nej sestřička, repertoár ale plánuje rozšířit. "Zatím to má super ohlasy a baví mě to. Kdyby se to lidem nelíbilo, tak bych to nedělal," vysvětloval.

"Už mám nahrané další dvě písničky a další dvě tři věci mám v plánu, takže už je to na programu. Mám například akci 7. prosince v Luhačovicích, takové vánoční představení, takže tam budu mít víc než jednu píseň," dodal. ■