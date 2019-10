Její krása pro ni nakonec byla zbytečná. Herečka z filmu Gangster-ka se při netradičním focení málem utopila

Vlastina vzpomíná na dramatické momenty z focení. Super.cz

„Pod vodou se mi nefotilo vůbec špatně. Tím, že jsem ve znamení ryb, jsem odmalička podvodní typ,” komentovala netradiční aktivitu Vlastina, která symbolizovala měsíc prosinec.

Kráska, původem ze slovenské Myjavy, stanula pod vodou před objektivem Drlíkové už potřetí, a tak by se dalo předpokládat, že podvodní aktivitu zvládá už levou zadní. Během posledního focení prý ale málem došlo na nejhorší. „Pod vodu se soustředíte na to, aby vám co nejdéle vydržel dech. Když jsem v jeden moment zavřela oči nahoře se hodně nadechla, tak jsem tak rychle klesala dolů, že jsem se málem utopila. Ani se nesoustředíte na to, jestli vypadáte skvěle, ale spíš jde o to, abyste se neutopili,” svěřila se nám Vlastina Kounická Svátková. ■