Držel ji v náručí, když odešla. Britský herec se slzami v očích promluvil o smrti své životní lásky

Vinnie Jones Profimedia.cz

„Objímal jsem ji a držel za ruku, a když odešla, bylo to, jako by se z ní najednou objevila Zvonilka (víla s křídly, pohádková postava). Dodalo mi to klidu,“ svěřil se slzami v očích.

Vinnie Jones vzpomínal na lásku svého života

Vzpomínal také na milostný dopis, který mu jeho žena nechala. „Mé lásce Vinovi. Každý den se mi stane něco krásného. To, že jsem s tebou. Jsi paprskem, který mě ráno budí. S láskou, Tanya,“ stojí v něm. „Rozpláču se, když to čtu, protože přesně takhle jsem to taky cítil,“ řekl Jones.

Své poslední hodiny Tanya strávila doma, kam ji rodina převezla z nemocnice. „V posledním týdnu jejího života, když doktoři řekli, že už pro ni nemohou nic udělat, jsem jí neřekl, že umírá. Nikdy jsme o tom nemluvili, nechtěl jsem, aby to věděla,“ uvedl.

S Tanyou strávil 25 manželských let, a když se ho lidé ptali, co stojí za tím, že jim to tak dlouho vydrželo, odpovídal: „Protože to byla skutečná, pravá láska.“ ■