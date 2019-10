Tatér Eda Sheerana říká: Jeho tetování jsou s*ačky, ztratil jsem kvůli němu klienty

Tatér Eda Sheerana je pod palbou kritiky. Profimedia.cz

Ten se sám vyjádřil o jeho tetováních dost hanlivě, když přiznal, že některá z nich jsou opravdu otřesná. Lavina kritiky se na tatéra spustila po tom, co zpěvák vydal limitovanou edici kečupů, jež má na svém balení jeho tetování. Samotnou značku výrobce má Ed na svém těle vytetovanou také.

„Souhlasím s mnoha výroky, jeho tetování nejsou moc dobrá. Přijímám veškerou kritiku, která se na mě snáší, opravdu jsou to s*ačky, ale každý jeden obrázek je pro něj důležitý a má osobní význam,“ prozradil Kevin.

„On a Harry Styles mají vytetovaného tučňáka Pingu a pro oba to byla nejoblíbenější animovaná postava z dětství. Ano, vypadá to otřesně, ale oni ten obrázek chtěli, protože je to jejich osobní vzpomínka na něco, co je pro ně významné,“ dodal tatér Paul.

Kevin tetoval i modelku Caru Delevingne (27), Harryho Stylese či Rihannu (31) a tahle práce s hvězdami změnila jeho klientelu: „Rozhodně to hodně změnilo, byl jsem opravdu ceněný pro svá 3D tetování a vyhrál za to několik cen a najednou jsem skončil u toho, že tetuju tučňáka Pingu a zas*aného perníčka na popovou hvězdu.“

Původní klientela ho opustila, ale otevřely se mu nové dveře: „S Edem je to tak, že je tím nejlepším, co se mi stalo a zároveň i tím nejhorším. Předtím, než jsem tetoval hvězdy, jsem vyhrával ceny, po Edovi dělám i trapné obrázky animáků.“

Kevin se takto ohradil v deníku Mirror po množství negativních komentářů na jeho práci na Edově těle. On sám mu nedělal všechna tetování (vytetoval mu jen 40 z nich), a i když se do něj lidé na sociálních sítích pouštějí, spolupráce s ním nelituje.