Viktor Dvořák slaví narozeniny jen 2 dny poté, co by bylo Václavu Havlovi 83 let. Foto: archiv Bontonfilm

Dnes by slavil narozeniny Václav Havel (✝75): Svíčku na dortu sfouknul jeho filmový představitel, který s ním nezapře podobu

Filmový štáb, který právě natáčí celovečerní film inspirovaný disidentskými léty Václava Havla (✝75), si přímo na place během prací připomněl Havlovy nedožité 83. narozeniny. Dort místo něj dostal představitel hlavní role Viktor Dvořák.

Tvůrci si totiž při slavnostní příležitosti uvědomili zajímavou skutečnost, která Havla a jeho hereckého představitele spojuje. Narozeniny slaví jen dva dny po sobě. Václav Havel se narodil 5. října, Viktor Dvořák, jenž se do Havlem inspirované postavy převtělil, slaví narozeniny 7. října. „S jedním dortem jsme oslavili hned dvoje narozeniny, pro nás a náš film teď ty nejdůležitější. Přímo na place s Viktorem v roli, dali jsme dort jemu a tak trochu i panu Havlovi, bylo to pro nás hodně symbolické,“ popisuje režisér Slávek Horák. Připomínka Havlových narozenin připadla na den, kdy se točily scény vzniku Charty 77. Dějiny jsou ale podle režiséra až ve druhém plánu, film se snaží zachytit především život, vztahy a povahu hlavních postav. „Kdyby byl mezi námi, popřál bych mu k narozeninám radost ze života. Takhle na dálku mu děkuju za jeho snahu a odvahu být k sobě pravdivý, a to především nahlas a veřejně. To je pro mě jeden z jeho nejsilnějších odkazů,“ říká k nedožitým narozeninám Václava Havla herec Viktor Dvořák. „Václav Havel je pro mě osobností, jejíž vhled je pořád úžasně současný a moderní. Víc, než jsem si myslel. Jsem rád, že jsem ho díky přípravě na natáčení mohl pro sebe znovuobjevit,“ dodává Dvořák. ■