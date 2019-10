Jitka Boho natočila video po rozchodu s manželem: Bydlí v pokojíku u rodičů a svého rozhodnutí nelituje

Jitka načerpává síly na Moravě u rodičů. Michaela Feuereislová

Všechny proto mile překvapila, když se nyní ohlásila s novým videem, ve kterém nastínila, co se po rozchodu v jejím životě odehrává. „Řídím se instinktem a svým srdcem, těch rozhodnutí nelituju. Dnešní video natáčím v trošku jiném prostředí, než na které jste zvyklí. Je to pokoj, kde jsem strávila své dětství, svou pubertu, kde jsem vyrůstala a teď jsem se sem vrátila s Rozárkou. Budeme to ještě hodně předělávat. Rozárka, jak víte, nastoupila do školky kousek odsud. Je tam moc spokojená,“ svěřila se ve videu bývalá Miss, která se s dcerkou Rozárkou přestěhovala k rodičům na Moravu.

„Jsme tu s Rozárkou hrozně spokojené. Vracím se zpátky do dětství, jelikož jsem rodačka z Třebíče. Jezdím na spoustu krásných míst, na která bych už zapomněla, protože v Praze jsem neměla čas tato místa navštěvovat a dost mi to chybělo,“ pokračuje Jitka.

Jednou se vrátí!

Pokud by se fanoušci báli, že se sympatická modelka nadobro vzdala hlavního města, mohou být klidní. „Do budoucna tady nechci zůstat, cítím, že Praha je místo, o kterém jsem snila už od dětství, a chci se tam vrátit. Nevím, jestli přímo do centra, ale klidně někam za Prahu. Jsem odhodlaná začít znovu a věřím, že to zvládneme. Bude to těžké, vím to, ale cítím, že to takhle bude správně,“ prozradila odhodlaná Boho.

Co bylo důvodem rozpadu jejího manželství, nechtěla pochopitelně rozebírat ve videu, aby si uchránila soukromí. Zatím se chce co možná nejvíc věnovat své dceři a vytvořit jí u prarodičů prozatímní domov. ■