Na Tháliích převezme cenu za celoživotní dílo: Ladislav Mrkvička překonal nejhorší zdravotní problémy a vychází do společnosti

Ladislav Mrkvička se po dlouhé pauze opět objevuje ve společnosti. Herminapress

Už na nominační tiskové konferenci, kde bylo Mrkvičkovo ocenění zveřejněno, nás prezident Herecké asociace Ondřej Kepka ujišťoval, že se herec na slavnostní večer těší a už si připravuje proslov.

Mrkvička se sice neúčastnil uvedení svého posledního filmu Staříci na karlovarském filmovém festivalu, nicméně jeho další uvedení už si ujít nenechal. Objevil se nejen na speciální předpremiéře v září v kině Lucerna, ale také na projekci pro média, která proběhla dva dny před Tháliemi.

Film je o dvojici bývalých politických vězňů ve stařeckém věku, kteří chtějí vypátrat a zabít komunistického prokurátora z padesátých let, jenž nebyl za své činy nikdy potrestán. Je v podstatě o obtížné cestě za odplatou a je volně inspirován skutečnými událostmi.

„Já měl být původně oním prokurátorem a nechtělo se mi ztvárnit tuhle negativní roli. Naštěstí pro mě k tomu nedošlo a zahrál jsem si kamaráda Jiřího Schmitzera a i on byl důvodem a motivem, proč jsem do toho filmu šel. Poprvé v životě jsme se sešli před kamerou, vlastně poprvé vůbec při nějaké herecké práci, a to se mi líbilo. A musím říci, že to bylo dobré rozhodnutí. Skvěle jsme si rozuměli a ten příběh nás oba doslova chytil,“ uvedl po projekci Ladislav Mrkvička. ■