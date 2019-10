Nenasytná Salma Hayek provokovala vyprseným snímkem: Láska k jídlu se na hereččině postavě zatím nepodepsala

Salma Hayek Profimedia.cz

Fotografie z oblíbené restaurace obohatila o profesionální snímek, kterým nejspíš chtěla naznačit svou hladovost, neboť se na něm snaží sníst rostlinu. Hlavní roli na fotce však hrají především její bujné přednosti.

Salma proslula nejen svým poprsím, ale také figurou, kterou má i po padesátce výstavní. Přestože je milovnicí jídla, snaží se jíst zdravě a o svou tělesnou schránku řádně pečovat. Mladistvý vzhled a napěchovaný dekolt jí zavidí řada fanynek.

Hereččiny přednosti budou moci filmoví diváci ocenit i v příštím roce, a to hned v několika projektech. Nedávno byl uveřejněn trailer k filmu Like a Boss, který by se v kinech měl objevit začátkem příštího roku. Velkou výzvou je pak role superhrdinky v nové marvelovce Eternals. Kromě těchto trháků jsou v post produkci minimálně další tři snímky, takže se fanoušci mají určitě na co těšit. ■