Jana Švandová (71) má šmrnc jako padesátnice: Takhle skvěle vypadá po prázdninách

Stárnout tak jako herečka Jana Švandová (72) by si přála asi každá žena. Šmrncovní sedmdesátnice má elánu na rozdávání, jen tu číslovku svého věku nerada slýchá. "Myslím, že vhodnější je anglické middle age, což může znamenat i padesátnici. A já budu říkat, že je mi padesát, i když mi bude sto," smála se vitální herečka.

A její recept na štíhlou postavu? "Ráno vstanu, letím na metro, jedu na zkoušku do divadla, zrovna teď do Kalichu, kde zkoušíme s Pavlem Zedníčkem Lakomce k jeho sedmdesátinám a dvacetinám divadla, pak vyzvednu neteře ze školky a večer zase běžím hrát do divadla. Takový pracovně rodinný jogging doporučuju všem, při tom se nepřibere," popsala nám Jana, která si dá velmi ráda i dobré víno.

Když jsme se potkali na představení kolekce balerínek návrhářky Terezy Pigové 1001 Stories, kde nás překvapila účesem z dlouhých vlasů, prozradila nám ještě jedno tajemství, jak vypadat upravená. "Vlasy sice delší mám, ale přidávám k nim ještě gumičkou příčesek, který pak takhle stáhnu. Je to ideální řešení, když nestíháte kadeřníka, umýt si hlavu anebo do deště, kdy vám vlasy stejně zplihnou," vysvětlila. ■