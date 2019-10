Už má bříško větší než silikonové osmičky: Přítelkyně Karlose Vémoly má v 6. měsíci nahoře 10 kilo

Lela Ceterová přibrala v 6. měsíci deset kilo. Michaela Feuereislová

"Zatím jsem přibrala deset kilo, která se nějak pravidelně rozložila. Ale uvidíme, jak to bude dál. Třeba budu mít nahoře dalších deset. Ale neřeším to. Sice se snažím jíst zdravě, ale tělo si samo říká, co chce. A to jsou v mém případě hlavně ovocné šťávy, sice jsou tam cukry, ale ty zdravé. Když vypiju vymačkanou šťávu z ovoce, cítím se jako v sedmém nebi. No, a ještě trochu ujíždím na sladkostech," přiznala nám Lela.

Začátek těhotenství neprožívala moc dobře, pořádně ji potrápily ranní nevolnosti. "Teď už je to docela dobré, ale myslela jsem, že zmizí úplně. Občas se mi ale někdy špatně udělá," doplnila Lela. ■