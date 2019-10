Zpěvačka a půlmaratonská běžkyně: Takhle moderátorku veřejnoprávní televize neznáte

Daniela Písařovicová ráda zpívá a běhá. Super.cz

"Zpívala jsem třeba i s Michalem Hrůzou a jeho kapelou, ale profesi určitě měnit nehodlám. Zpívání mě baví, nevadilo by mi, kdybych si prozpěvovala jenom sama pro sebe v koupelně, ale když je někdo ochotný si mě pozvat na vystoupení, samozřejmě to potěší. A tady pro ALSU už jsem zpívala loni," vysvětlovala nám Daniela, která předvedla pódiovou show v cikánském modelu.

Moderátorčiným dalším koníčkem je běh. Dokonce by měla běžet i půlmaraton. "Do toho mě ale navezla kamarádka Lenka Špillarová. Je to už za necelé tři týdny a přiznám se, že z toho mám strach. 10 kilometrů v kuse uběhnu v pohodě, ale poslední dobou jsem moc netrénovala, teď jsem byla navíc nemocná. A některé moje tréninky vypadají tak, že se sice převléknu do legín, ale pak si sednu na gauč a za čtyři hodiny se zas převléknu do práce," necítí se moc na uběhnutí 21 kilometrů v kuse Daniela. ■