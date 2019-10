V listopadu už dohrává Šíleně těhotnou princeznu, ale pořád dělá stojky: Berenika Kohoutová je i s bříškem stále aktivní

Berenika Kohoutová promluvila o tom, jak prožívá těhotenství. Super.cz

Žertovali jsme, zda stále dělá stojky, což je název jedné z jejích písniček. "Byla jsem na józe a tam mi bylo řečeno, že to není problém, naopak je zdravé stát chvíli na hlavě, že to těm budoucím matkám uleví. Zkusila jsem to a je to hezké být hlavou dolů. I když v noci jsem pak měla příšerný sen, že se něco hrozného stalo. Ale nestalo se nic. A i moje máma začíná den stáním na hlavě. Od té doby jsem to tedy nedělala, ale až zase půjdu na nějakou hodinu pod vedením zkušeného lektora, tak si ji třeba zase dám," smála se Berenika.

Berenika Kohoutová a její hit Dělám stojky

Universal Music

Kolik přibrala, netuší, protože se nevážila ani předtím. Džíny už nezapne, ale "netěhotenské" šaty ještě oblékne. Ostatně jejího bříška si nevšimnou ani v tramvaji, kde ji zatím nikdo nepustil sednout. "Nejdřív teda vidět nebylo vůbec a teď už nosím kabáty... Ale stejně radši chodím pěšky," řekla nám Berenika.

S prací zatím nekončí. "18. října mám koncert v Akropoli, což je v pohodě, protože si klidně můžu během vystoupení i sednout," krčila rameny. Hrát v divadle má v plánu do konce listopadu.

"Budu hrát Čtyři sestry, Brouka v hlavě, na to mám tedy už alternaci, i Šíleně smutnou princeznu. Kostymérky už mi upravily šaty, takže sice budu šíleně těhotná princezna, ale šaty budou pořád princeznovské a ne těhotenské. Teď zkoušíme ještě Saxanu, která má mít premiéru až na konci listopadu, ale to se ještě uvidí, protože je to fyzicky dost náročné představení i pro ty, kdo nejsou v jiném stavu," uzavřela. ■