Lubomír Lipský Foto: Petr Hloušek, Právo

Do diváckých srdcí se Lubomír Lipský zapsal řadou nesmrtelných rolí, mj. jako alchymista „Jamalalicha i paprťála…“ v Císařově pekaři (1951), dále coby učitel George Camel, kterého v parodii Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970) pronásledují všude mrtvoly, či jako cirkusový klaun v komedii Šest medvědů s Cibulkou (1972), nebo hamižný vedoucí samoobsluhy Jouza v dětském muzikálu Ať žijí duchové! (1977).

A pochopitelně také řadou „dědkovských“ rolí, které hrál už od středního věku – například dědu Potůčka si v seriálu Tři chlapi v chalupě (1963) střihl ještě před čtyřicítkou.

Jak studoval „dědkovské“ role

Sám Lipský s úsměvem říkával, že při narození mu jedna ze sudiček předpověděla, že už v mládí bude hrát dědky. Hercův dobrý přítel Miroslav Horníček (✝84) ale tvrdil, že to bylo hlavně kvůli tomu, že byl už od mládí senilní.

„Měl to být bonmot, ale kdoví,“ zavtipkoval na svůj účet Lipský, který role dědků miloval: „V jedné vesnici u Pelhřimova jsem chodil do hospody na mariáš a skamarádil se s mnoha místními dědky různýho kalibru. Pozoroval jsem je, líbili se mi. On byl každej jinej – ten šišlal, ten zase pajdal, jinej měl záduchu, další nevytáh z pusy fajfku. Takže jsem je v tý hospodě studoval a prostě jsem je vykrad,“ líčil Lipský svou přípravu na role, které se pro něj staly záhy typické.

V této souvislosti nesmíme zapomenout ani na jeho legendárního pana Hlustvisiháka – přitroublého vrátného, který dokázal lidem pořádně ztrpčovat život.

Talent měl v genech

Lubomír Lipský se narodil 19. dubna 1923 v Pelhřimově, kde měl jeho otec cukrárnu, a ve městě vedl také ochotnický divadelní spolek. Není proto divu, že ke kumštu měli blízko i oba jeho mladší bratři. Z Oldřicha (✝62) se stal slavný režisér a scenárista, a před kamerou by se nejspíš uplatnil i nejmladší Dalibor, který bohužel zemřel v pouhých 17 letech, kdy ho při koupání v rybníce zabil blesk.

Pronásledovala ho smrt

Popularitu si Lipský získal především jako herec komických rolí a bavič. Život mu ale připravil i jiný scénář. Musel se například dívat do rakve svému milovanému synovi Lubomírovi (✝40). Ten se den před Silvestrem roku 1991 vydal ven na procházku, domů se však nevrátil a o pár hodin později ho našli zmrzlého. Také svou ženu Věru, se kterou žil šťastně 54 let, přežil Lipský o bolestných 12 let.

Vitální až do pozdního věku

Herec s výrazným komediálním talentem byl matadorem pražského Divadla ABC, kterému zůstal věrný 65 let. V paměti diváků asi navždy zůstane jeho divadelní kreace v komedii Charleyova teta, kterou si zahrál v pěti stovkách repríz.

Lipský byl aktivní až do pozdního věku a své 90. narozeniny dokonce slavil ve společnosti přátel na divadelních prknech.

V těchto dnech si připomínáme čtvrté výročí jeho úmrtí – Lubomír Lipský zemřel 2. října 2015, kdy ho po prodělaném zápalu plic trápily dýchací potíže. Nakonec ho ale zradilo srdíčko. ■