Bohdalová zasedla v porotě Talentu a děly se věci... Video: TV Prima

V show Česko Slovensko má talent usedne do porotcovského křesla výjimečně Jiřina Bohdalová (88), která nahradí slovenskou herečku Dianu Mórovou (49). Oblíbená česká umělkyně to ale nebude mít během své premiéry v soutěži vůbec jednoduché.

V Talentu je možné zaujmout různými způsoby a lidská fantazie očividně nezná hranic. To předvedli soutěžící, kteří se snažili oslnit porotce i publikum pojídáním hmyzu. Po tom, co si sami dopřáli hmyzí pochoutku, nabídli i porotcům.

Drsný Jaro Slávik (45) se s výzvou popral odvážně, a dokonce mu předkrm v podobě hemžících se červů a kobylek nedělal žádný problém. Možná by si naopak ještě přidal!

Zato Jakub Prachař (36) byl v ochutnávce švábů mnohem nerozhodnější. „Jakube, ukousnout zadeček a vycucnout,“ lanařil ho soutěžící a diváci se přidali burácivým potleskem. Na to ihned zareagovala Jiřina, která zaujala místo hned po boku Prachaře, a celé situaci odmítla přihlížet. „Ne, ne! Já sedím vedle něj. Co kdyby hodil šavli?!,“ pobavila Bohdalová publikum. „No právě, navíc se dnes s Jiřinou ještě budeme líbat, to by nešlo...,“ přidal se rozesmátý Prachař. Podívejte se na hmyzí hody ve videu.