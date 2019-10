Dýchejte zhluboka! Nejkrásnější Slovenka zářila v plavkách. Tohle tělo už si hýčká fotbalista Sparty

Laura Longauerová Super.cz

Nyní se připravuje na tu nejprestižnější světovou soutěž krásy - Miss Universe. "Přípravy jsou v plném proudu, snažím se každý den trénovat. Je to obrovská soutěž, tak musí být velké přípravy," řekla Super.cz Laura.

A co je její největší přednost? "Je to moje know-how, skrývá se to v osobnosti člověka, vyzařování se nedá koupit ani nahradit," usmívá se s tím, že maká i na postavě.

"Začnu s intenzivní přípravou i v tomto směru. Zdravý životní styl zůstává, jsem aktivní člověk, hýbu se a věřím, že to je vidět," dodala Laura na módní show plavek, kde byla hlavní hvězdou. ■