Těhotná Aneta Vignerová má nejvyšší váhu v životě! 8 kilo navíc a bříško zatím nikde

Aneta Vignerová (31) je skoro v 6. měsíci těhotenství a zatím to na její postavě není prakticky znát. Kila navíc ale prý říkají něco jiného.

"Mám nahoře 8 kilogramů. Vážím 68 kilo. To jsem v životě neměla, je to v bříšku a bocích," řekla Super.cz Vignerová, která se těší na prvního potomka společně s partnerem, scenáristou a režisérem Petrem Kolečkem.

"Jsem ve stádiu, kdy jsem obtloustlá. Tělo se zazimovává. Bříško mám, ale zůstává skryté doma v triku a teplákách. Nemám potřebu s tím chodit na veřejnost a ukazovat, že jsem těhotná. Nejsem typ, který bude nosit obtáhlé šaty," vysvětlila na křtu nového parfému Aneta.

Žádné nevolnosti či jiné problémy nemá. "Cítím se dobře. Nemám vůbec pocit, že by přišlo něco negativního. Jsem větší, je to jiné, neobleču nějaké oblečení. Jinak nic. Je to všechno hezké," dodala Vignerová. ■