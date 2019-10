Ivana Gottová Michaela Feuereislová

Před humbukem se ale prý neukryla s rodinou v zahraničí, ale v Česku. Podle Blesku by měla pobývat v jedné z luxusních nemovitostí na západě Čech. Úkryt jí poskytl blízký Gottův přítel, majitel luxusních kasin a milionář Leon Tsoukernik, jehož soukromým tryskáčem letos Gott odletěl koncem června na krátkou dovolenou na Sardinii.

Na tajném místě najde Ivana s rodinou tolik potřebný klid před pohřbem. „Tam chce setrvat co nejdéle, nejlépe až do doby, než bude muset vyrazit zpět do Prahy na přípravy posledního rozloučení s jejím mužem,“ popsal listu zdroj, který je s pobytem Gottové obeznámen. ■