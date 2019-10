Svatba slavného páru bude prý ještě letos: Katy Perry a Orlando Bloom si mají říct ANO na konci roku!

Katy Perry a Orlando Bloom plánují svatbu. Profimedia.cz

Fanoušci Katy Perry (34) a Orlanda Blooma (42) jásají, konečně se totiž dočkají veselky, na kterou čekali několik let. Podle zdroje US Weekly by se slavný pár měl vzít ještě letos v prosinci. Přesné datum, místo ani jiné detaily svatby však zatím nejsou známy.