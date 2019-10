Jaromír Jágr s Karlem Gottem na archivním snímku Profimedia.cz

„Pokud bych se měl i já vyjádřit ke Karlu Gottovi, musím začít zeširoka. V souvislosti s ním všichni a pokaždé zmiňovali slova o gentlemanství, pokoře, pracovitosti. To se všeobecně ví a uznává. Já k tomu dodávám, že není moc lidí na světě a o to méně u nás, kteří se snaží přijít na smysl života. Na důvod, proč jsme tady, co tu děláme. Jaký to má celé smysl,“ napsal na facebooku Jágr.

„Můj názor je, že Karel Gott, na rozdíl od většiny z nás, naprosto přesně věděl, jaké je jeho poslání. A maximální možnou měrou ho pro nás naplnil. Podle mě chtěl dělat radost sám sobě s vědomím přesahu, že zároveň činí potěšení druhým. To je ta vzájemná propojenost. A důvod, proč nazvat Gotta vyvoleným,“ dodal Jágr. ■