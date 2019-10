Nápadníci nejkrásnější Češky roku 2016 se pěkně zapotí. Bezděková je všechny odráží

Andrea Bezděková je bez partnera a netrápí ji to. Super.cz

V minulosti se ke své první osudové lásce po několika rozchodech nakonec vždy vrátila. Dalo se tedy čekat, že poté, co Andrea Bezděková (24) oznámila rozchod s o dva roky mladším modelem Pavlem Gillernem, se dvojice k sobě zase vrátí. Zatím to na comeback nevypadá a Česká Miss 2016 si užívá single života. „Když je člověk sám a ví, z jakého je to důvodu, je to pozitivní a správně,” komentovala svůj stav modelka.