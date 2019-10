Tomáš Klus si zahrál v seriálu: Režíroval ho rovněž známý kamarád, pro kterého má roztomilou přezdívku

Tomáš Klus s manželkou Tamarou

„Mám štěstí, že režisér je můj kamarád. Už dva tři měsíce před natáčením k nám jezdil dvakrát třikrát do týdne, zkoušeli jsme si příchody, motivace, s jakou přicházíme na podium. Braňo je puntičkář, to se mi na tom líbí. On mě režíruje i v civilním životě, takže jsem zvyklý. Já si ho moc vážím, je asi tak stokrát vytíženější než já. Říkám mu workoholiček,“ smál se na Holičkovu adresu Klus.

S manželkou v seriálu zazpívají písně „Jen tak“ a „A pak“, které vybírali tak, aby ladily s atmosférou, již mají doprovodit - jiskření mezi postavami Michaely Badinkové a Pavla Řezníčka - Alenou a Martinem.

Kluse fanoušci znají především jako zpěváka, za sebou má ale i nemalé herecké zkušenosti. Hrál v seriálech Hop nebo trop nebo Na vodě, ve filmech Veni, vidi, vici, Rytmus v patách, Tři bratři nebo v pohádce Tajemství staré bambitky. ■