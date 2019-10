Bohdalová sledovala v Talentu rap. Video: archiv FTV Prima

Tentokrát byla překvapená dívkou, která si připravila neotřelé rapové vystoupení. „A co budete předvádět?“ ptala se slečny Jasminy Bohdalová. „Budu rapovat,“ odpověděla herečce mladá dívka.

Bohdalová ale slovo rap zřejmě slyšela poprvé v životě, a tak jí musel pomoct Jakub Prachař (36). „Jakože budete tančit?“ divila se Bohdalová.

„Ne, je to jako zpěv, ale nemá to melodii,“ radil Prachař herecké legendě, která ihned pochopila, ale soutěžící moc nepotěšila. „Tak na to jsem zvědavá, to já moc ráda nemám,“ zpražila ji hned na začátku.

Písnička s názvem Cesta do školy se dívce moc nepovedla a takový rapper Rytmus (42) by asi nevěřícně zíral stejně jako porota v čele s Jiřinou Bohdalovou. Na ukázku se podívejte ve videu. ■