Věděli jste, že zpívá, a dokonce byla nominovaná na Thálii za muzikál? Bára Munzarová bude stát na jednom jevišti s Lucií Bílou

"Taková nabídka se nedá úplně odmítnout, i když jsem si ji poté, co mi režisér Antonín Procházka zavolal, dlouho rozmýšlela. I když se to o mně mediálně příliš neví, není to první představení, ve kterém budu zpívat. Dokonce jsem v roce 1998 byla nominovaná na Thálii za operetu a muzikál, což byla tedy velká rarita. Šlo o představení Holka nebo kluk, do kterého mě v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni z činohry vytáhl právě Toníček Procházka a napsal mi ho na tělo. Teď jsem s ním pronikla do souboru opery do divadla v Českých Budějovicích," vyprávěla nám Bára.

"Zpívání a muzikál miluju, nicméně tohle jeviště je velká výzva. Měla jsem i nějaké korepetice a spoléhám na to, že role Alice je hlavně činoherní. Nejsem natolik nepokorná, abych si myslela, že si můžu bez obav stoupnout na stejné jeviště vedle Lucie Bílé a Jiřího Korna, mého celoživotního idola. Takže doufám, že to kolegům nebudu příliš kazit. Udělám všechno, co pro to udělat můžu, takže začnu opět brát hodiny zpěvu, minimálně na ten půl rok. Ale těším se na to," uzavřela. ■