Karel Gott (✝80) měl milosrdný konec, míní Anna K. Zpěvačka rakovinu sama prodělala. Nemoc ji připravila o tátu, mámu a tchyni

Anna K. o smrti Karla Gotta i svých nejbližších Foto: Goran Tačevski

"Když se o jeho onemocnění začalo psát, tak jsem věřila, že se zvládnout dá. Nemám sice zkušenost s touto konkrétní formou nemoci, ale věřila jsem, že je v té nejlepší možné péči. První zprávy byly dobré a věřila jsem, že ta nemoc může mít řešení," řekla Super.cz Anna K.

"Ale když jsem se nedávno dozvěděla, že ta ataka přišla znovu a v agresivní formě, tak i vzhledem k jeho věku a síle organismu moje myšlenky směřovaly k tomu, aby k němu osud byl milosrdný, protože bylo cítit, že už je na konci té cesty. Sice ještě bojoval a všichni mu drželi palce, aby to ještě vybojoval, ale já, a myslím, že jsem nebyla sama, jsem cítila, že slábne, tak jsem se spíš modlila za to, aby to měl rychlé a bezbolestné, což se, doufám, stalo. Aspoň to tak vypadá ze všech indicií," uvedla zpěvačka.

Sama si podobnou zkušenost se svými blízkými zažila. Ale nemohla s nimi zůstat až do konce, aby zemřeli doma mezi blízkými. "A ne někde na onkologickém oddělení nemocnice, což se tak může dít," vzpomněla na konec života maminky svého partnera Tomáše Varteckého. "Měli jsme ji doma, pak byla v hospici, kde se střídala celá rodina. Zažila jsem si, jaké to je, když ten člověk už nemůže být ani doma. Tomášova maminka takové štěstí neměla," dodala.

Na rakovinu zemřel před pár lety i její otec. "Na to, co mu bylo, měl rakovinu jater s metastázemi do mozku, to měl naštěstí také rychlé. On ten nález rakoviny je vždycky hrozný, zhoršilo se mu všechno vnímání, což vlastně bylo také milosrdné, že už nevnímal, co se mu děje. A také odešel ve spánku, odešel, aniž by věci reálně vnímal. Bylo to náročné, ale také relativně krátké. Nezemřel jako zvíře zavřené do klece a můžu si ho pamatovat jako toho frajera, jakým celý život byl," vzpomínala Anna K.

Právě vzpomínky na zesnulé, ty nejkrásnější, jsou pro ni důležité. "Byla jsem u spousty lidí na jejich poslední cestě, kdy to už není k žití. Takže se vrátím k tomu, že ke Karlovi to bylo poměrně milosrdné. Odešla legenda, je to obrovská ztráta, ale na druhou stranu tím, co za celý život dokázal, natočil, nazpíval, tak vlastně nikdy neumře. Zůstalo po něm tolik věcí, že bude vlastně pořád žít. Už tady jenom není fyzicky, že se ho nemůžete dotknout. Nejtěžší je ta situace pro ty, kteří tady po něm zůstali, jeho blízcí, dcery, jeho žena," uzavřela Anna K. ■