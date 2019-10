Už dvanáct let žije v harmonickém vztahu s jedním mužem: Yemi se podělil o rady, jak si udržet spokojené partnerství

Yemi A.D. je spokojený v registrovaném partnerství Super.cz

Na výročí svatby Yemi každý rok jen těžko zapomene, pomáhá mu k tomu chytře zvolené datum. „Brali jsme se 24. 7., což se dá snadno zapamatovat, protože se v angličtině takhle řekne sedm dní v týdnu, 24 hodin denně twenty-four seven,” prozradil.

Yemi a Jaromír patří mezi nejstabilnější páry českého šoubyznysu. „Zdá se to být až neuvěřitelné, jak jsme spolu dlouho. Brali jsme se po několika letech vztahu, teď už je to vlastně dvanáct let, co jsme spolu. Je úžasné, že i v takovém typu partnerství člověk může najít střed a zázemí,” raduje se Yemi, pro kterého je jeho partner důležitou životní kotvou: „Nejdůležitější je do vztahu investovat a pečovat o něj. Nejhorší je, když jede člověk na autopilota. Je důležité nezapomenout děkovat a být vděčný.”

S partnerem je pojí zejména láska k cestování a objevování nových kultur. „Během našich cest se nesnažíme zůstávat na hotelu u bazénu, ale rádi chodíme mezi lidi, konfrontujeme se s různými kulturami a náboženstvími. To v nás vzbuzuje spoustu otázek, což je skvělé,” přidává Yemi jednu z konkrétních rad, jak si udržet dlouhodobý spokojený vztah. ■