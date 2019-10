Někdejší uklízečka z Ordinace je novou moderátorkou zkrášlujícího pořadu. Sama podstoupila dva zákroky

Martina Randová Foto: TV Nova

Herečka Martina Randová, kterou znají především diváci seriálu Ordinace v růžové zahradě, v němž hrála uklízečku, ze které se stala milionářka , a později zase prodavačka v lahůdkách, převzala po Monice Absolonové štafetu v moderování pořadu O 10 let mladší. V tom lidé ve dvojicích, ať už partnerských, kamarádských nebo sourozeneckých, podstupují pod dohledem odborníků proměnu vizáže.

„Moderování pro mě není úplnou novinkou. Nicméně pořad takových rozměrů dělám poprvé,“ řekla k nové funkci Randová.

Dvojice v pořadu procházejí opravdu výraznou proměnou, odborníci je vyšperkují doslova od hlavy k patě. Nejde jen o služby kadeřníků, vizážistů nebo stylistů, ale i plastických chirurgů.

„Já sama si to představit nedokážu, protože jsem hrozný ‚bojan‘ a mám strach z bolesti,“ uvedla Randová s tím, že třeba do plastiky prsou by nešla. Jedním dechem ale přiznala dva drobné zákroky, ke kterým ji pořad inspiroval. „Nechala jsem si upravit víčka a vyplnit vrásky na čele,“ svěřila herečka.

Pořad startuje ve středu ve 23.10. ■