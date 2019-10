Monika Absolonová a Karel Gott byli opravdoví přátelé. Herminapress

Na svém instagramovém účtu popsala, jak těžce nesla moment, kdy se o odchodu Božského Karla dozvěděla od kolegyně Markéty Konvičkové (25).

„Dnes ráno jsem odjela na natáčení a kolem 10. hodiny se vedle mě v maskérně ozval hlas Markétky: Moni, že to není pravda, že Karel zemřel... v tu chvíli jsme začali všichni zběsile hledat na netu a po kamarádech informaci, že to je omyl. Že se spletli... nespletli...,“ smutní Monika na sociálních sítích.

Gott pro ni hodně znamenal

Absolonová popsala, co všechno pro ni oblíbený zpěvák znamenal: „Karel Gott, jedinečný svým zpěvem, osobností, charismatem, elegancí, pracovitostí, humorem, laskavostí, vstřícností nejen k fanouškům, ale i kolegům a mohla bych pokračovat v dalších superlativech. Zkrátka byl, je a bude nejvíc...“

Stejně jako ostatní, i zpěvačka doufala, že Gott svůj boj se zákeřnou nemocí vyhraje, jako před pár lety. „Přestože jsme všichni tušili, že jeho zdravotní stav není ideální, věřili jsme, že to Kája dá!!! Jako vždycky všechno... Přes veškerou péči lékařů, milující a úžasně pečující ženu Ivanku, lásku a podporu celé jeho rodiny a spousty dalších lidí a jeho enormní chuť žít, tak to poprvé nedal... odešel...“

A nezapomněla ani na oblíbenou frázi, která je s Mistrem provázela celé přátelství. „Kájo, moc mě mrzí, že už Vám nikdy neřeknu naši uvítací větu: ,Nebe se otevřelo, slunce mého života se objevilo.' Vy jste opravdu slunce a pro spousty z nás jste neodešel a nikdy neodejdete... máme Vás totiž v srdcích...“

Na závěr ještě vyjádřila soucit jeho manželce a dcerám. „Upřímnou soustrast Ivance, Dominice, Lucince, Charlottce a Nellince a všem blízkým, je mi to strašně líto... Kájo šťastný let do nebe!!! Jsem šťastná, že jsem Vás mohla poznat. Nikdo není jako Vy.

Ve stejný den ji opustil další blízký

Kromě mistra ale v tentýž den bohužel odešel další Moničin přítel, Petr Vlasák, který na své narozeniny prohrál svůj boj s rakovinou, stejně jako mistr. Ani na něj zpěvačka nezapomněla ve svém vyjádření a poslala oběma vzkaz.

„Včera odešel i Péťa Vlasák, upřímnou soustrast celé jeho rodině, tak si tam nahoře pánové udělejte mejdan. P.S. Uspala jsem kluky a píšu tyhle řádky a pláču jak želva... do háje, to jsem nikdy nechtěla napsat.... je mi to strašně líto... život není spravedlivej,“ posteskla si Monika. ■