Bára Munzarová zdědila sklony k adrenalinu po tátovi Luďkovi (✝85): A z krásné dcery má influencerku

Bára Munzarová promluvila o zesnulém tatínkovi i nadějné dceři. Super.cz

Herečka Bára Munzarová (47) si na rozhovory moc nepotrpí. Výjimku udělala, když se představovala jako nová účinkující v muzikálu Addams Family v Hudebním divadle v Karlíně. Bude to pro ni adrenalin. Ale nevadí jí to, sklony k němu zdědila po své otci Luďku Munzarovi (✝85).

"Ale on to měl vždycky spočítané a neriskoval. Jako že by skákal z mostu na gumě nebo pevném laně jako já, to on nedělal. Ale teď už to trochu mírním. Ovšem tohle bude velká profesní výzva," přirovnala roli k pořádně odvážný kouskům.

Bára také jezdí ráda na motorce. "Ale už jsem to trošku omezila, protože jsem líná se v těch přechodových měsících na jaře a na podzim navlíkat do všech těch vrstev, zpohodlněla jsem. Nicméně je pravda, že když je Praha zacpaná a člověk spěchá, tak v létě na to skočím a jedu. A v tom pražském provozu je to taky adrenalin," usmívala se.

Pokud jde o o otcovu památku, pokračuje i ve vedení nadace Munzarových, která se věnuje mladým nadějným umělcům. Ocenění ostatně předávala před pár týdny v Národním divadle, kde se udělovala cena Thálie pro umělce do 33 let. "Se svojí sestrou už jsme jediné nositelky tohoto jména, takže mi nic jiného nezbývá," vysvětlovala.

"Ale dělám to ráda, protože tátův odkaz ponesu moc ráda a s velkou pokorou," doplnila.

Zda rodinný herecký odkaz dál ponese i hereččina dcera Anička, kterou má s exmanželem, hercem Jiřím Dvořákem (52), je zatím ve hvězdách. "Talent evidentně má, ale lehké by to neměla. Já to měla přes dvě generace, ona by to měla přes tři a očekávání okolí je vždy veliké. Takže to nechám na ní, jakou cestu zvolí, a zda ten talent, který jí byl dán do vínku, využije," míní Munzarová.

Zatím Anička studuje gymnázium a věnuje se blogu, kde má dvě desítky tisíc sledujících. "Z toho, že jede v těch sociálních sítích, jsem radost neměla, sama nemám Facebook ani Instagram. Vždycky mi hlásí, kolik má dalších sledujících, tak třeba bude prorážet tudy. Nejdřív jsem se to snažila brzdit, ale teď jsem zjistila, že díky tomu naprosto plynule a bravurně mluví anglicky, tak to přineslo aspoň něco," uzavřela. ■